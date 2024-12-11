На приграничных территориях Сумщины за день зафиксировали 114 взрывов
Среда, 11 декабря 2024, 22:51
Россияне в течение 11 декабря 20 раз обстреляли Сумскую область, взрывы зафиксировали в 8 громадах.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 114 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Свесская громады".
Реклама:
Детали: В Великописаревской громаде FPV-дроны повредили нежилые помещения.