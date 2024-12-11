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На приграничных территориях Сумщины за день зафиксировали 114 взрывов

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 22:51
На приграничных территориях Сумщины за день зафиксировали 114 взрывов
Иллюстративное фото - Getty images

Россияне в течение 11 декабря 20 раз обстреляли Сумскую область, взрывы зафиксировали в 8 громадах.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 114 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Свесская громады".

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Детали: В Великописаревской громаде FPV-дроны повредили нежилые помещения.

Сумская областьвойнаобстрел
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