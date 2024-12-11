Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили в Україні 50 священників і зруйнували близько 700 церков – Зеленський

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 23:09
Росіяни вбили в Україні 50 священників і зруйнували близько 700 церков – Зеленський
Зеленський. Фото - Getty Images

Російські окупанти за час війни вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков в Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю СBN

Пряма мова: "Росіяни до різних українських церков ставляться приблизно як до школи. Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи й церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду. Тому дуже багато різних священників потрапили у полон, або були вбиті. До речі, 50 священнослужителів вони вбили. Вбили по різному.

Реклама:

Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони "повинні" були служити патріарху Кірілу та їхній церкві, а священник служить людям та Богу".

Деталі: Президент також зазначив, що російські війська знищують усі школи й церкви на захоплених територіях. Наразі відомо про 700 знищених росіянами храмів.

Зеленськийцерквавійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Усі новини...
Зеленський
Президент розповів, як витрачають "єПідтримку": близько половини на "комуналку"
Зеленський розкритикував нерішучість Заходу щодо проросійської влади Грузії
Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею "різдвяного перемир′я" відкинули
Останні новини
12:18
Курс валют на четвер: долар та євро зростають 3 день поспіль
12:05
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
12:05
Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка
11:47
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
11:35
Apple Watch більше не є лідером ринку носимої електроніки — IDC
11:33
Чиновники Федерації гандболу України відкрито погрожували журналісту на Євро-2024
11:33
фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
11:30
Буткевич, Цибух та Гресь. Українська правда оголошує переможців премії року
11:04
У Росії хочуть удвічі збільшити перепрацювання і відкликати робітників із відпусток
Усі новини...
Реклама:
Реклама: