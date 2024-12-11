Росіяни вбили в Україні 50 священників і зруйнували близько 700 церков – Зеленський

Російські окупанти за час війни вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков в Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю СBN

Пряма мова: "Росіяни до різних українських церков ставляться приблизно як до школи. Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи й церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду. Тому дуже багато різних священників потрапили у полон, або були вбиті. До речі, 50 священнослужителів вони вбили. Вбили по різному.

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Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони "повинні" були служити патріарху Кірілу та їхній церкві, а священник служить людям та Богу".

Деталі: Президент також зазначив, що російські війська знищують усі школи й церкви на захоплених територіях. Наразі відомо про 700 знищених росіянами храмів.