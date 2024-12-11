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Россияне убили в Украине 50 священников и разрушили около 700 церквей - Зеленский

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 23:09
Россияне убили в Украине 50 священников и разрушили около 700 церквей - Зеленский
Зеленский. Фото - Getty Images

Российские оккупанты за время войны убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью СBN

Прямая речь: "Россияне к различным украинским церквям относятся примерно как к школе. То есть везде, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто, чтобы не осталось никакого следа. Поэтому очень много разных священников попали в плен, или были убиты. Кстати, 50 священнослужителей они убили. Убили по-разному.

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Есть все доказательства, как они их пытали. За что они их пытали? Только за то, что они "должны" были служить патриарху Кириллу и их церкви, а священник служит людям и Богу".

Детали: Президент также отметил, что российские войска уничтожают все школы и церкви на захваченных территориях. Известно о 700 уничтоженных россиянами храмов.

Зеленскийцерковьвойнаоккупация
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