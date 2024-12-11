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Омбудсман: Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 23:35
Омбудсман: Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ
Олександр Сізіков. Фото - Кримська солідарність

Окупанти етапували незрячого політв'язня Олександра Сізікова з тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Кримського політв'язня Олександра Сізікова, незаконно засудженого на 17 років, етапували з СІЗО Сімферополя до Краснодару. Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна "служба виконання покарань" у Криму відмовила".

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Деталі: Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний "терористом".

З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом, а 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши в звільненні через стан здоров'я.

Лубінець підкреслив, що наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, які незаконно затримані в тимчасово окупованому Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги.

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Передісторія: Сізікова, як і інших шістьох затриманих, звинуватили у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною організацією у 2003 році. Проте на території України та більшості країн світу партія діє без обмежень.

Переслідування цієї організації у Криму почалося після окупації півострова Росією у 2014 році. Членів "Хізб ут-Тахрір" звинувачують у тероризмі, хоча правозахисники наполягають, що організація не має жодного відношення до насильницьких дій і лише займається боротьбою проти політичних репресій та висловлює незгоду з політикою російської влади щодо Криму.

політв'язніКримокупація
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