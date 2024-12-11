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Омбудсман: Россияне этапировали незрячего политзаключенного Сизикова из Крыма в РФ

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 23:35
Омбудсман: Россияне этапировали незрячего политзаключенного Сизикова из Крыма в РФ
Александр Сизиков. Фото - Крымская солидарность

Оккупанты этапировали незрячего политзаключенного Александра Сизикова с временно оккупированного Крыма на территорию РФ.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Крымского политзаключенного Александра Сизикова, незаконно осужденного на 17 лет, этапировали из СИЗО Симферополя в Краснодар. Несмотря на требования защиты освободить его из-за инвалидности 1 группы, оккупационная "служба исполнения наказаний" в Крыму отказала".

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Детали: Сизиков потерял зрение в 2009 году из-за ДТП, но продолжал протестовать в поддержку незаконно осужденных крымских мусульман, за что был признан "террористом".

С июля 2020 года он находился под домашним арестом, а 13 сентября 2024 года апелляционный суд РФ подтвердил приговор, отказав в освобождении по состоянию здоровья.

Лубинец подчеркнул, что на данный момент известно о 218 крымских политзаключенных, которые незаконно задержаны во временно оккупированном Крыму. По меньшей мере 48 человек нуждаются в немедленной медицинской помощи.

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Предыстория: Сизикова, как и других шестерых задержанных, обвинили в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической организацией в 2003 году. Однако на территории Украины и большинства стран мира партия действует без ограничений.

Преследование этой организации в Крыму началось после оккупации полуострова Россией в 2014 году. Членов "Хизб ут-Тахрир" обвиняют в терроризме, хотя правозащитники настаивают, что организация не имеет никакого отношения к насильственным действиям и только занимается борьбой против политических репрессий и выражает несогласие с политикой российских властей в отношении Крыма.

политзаключенныеКрымоккупация
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