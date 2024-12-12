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Протести в Грузії: До акцій протесту приєдналися держслужбовці

Іван Д'яконовЧетвер, 12 грудня 2024, 03:32
Протести в Грузії: До акцій протесту приєдналися держслужбовці
Фото: Оксана Сенів, "Суспільне новини"

У Тбілісі до акції протесту біля парламенту приєдналися держслужбовці. Вони висловлюють незгоду з рішенням уряду відкласти євроінтеграцію та засуджують тиск на працівників державного сектору.

Джерело: "ІнтерпресНьюс", "Эхо Кавказа"

Деталі: В Грузії вже 14 день тривають масові акції протестів. 11 грудня до акції доєдналися співробітники державних установ. Вони заявляють про порушення Конституції та залякування з боку влади.

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"Ми – люди, зайняті на публічній службі, і мета нашого протесту – донести до громадськості, включно з тими, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те, що ми залишаємося вірними Конституції і суспільству, залишаємося прихильними європейському курсу. Водночас закликаємо їх припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких останнім часом було багато", – заявив співробітник мерії Гіга Сопромадзе.

Особливе занепокоєння у протестувальників викликає прийнятий парламентом 11 грудня законопроєкт про державну службу. Цей документ, на думку експертів, значно обмежує права держслужбовців і може бути використаний для політичних репресій.

Дослівно: "Основна мета змін – спростити процес реорганізації, щоб держслужбовець, звільнений з якоїсь причини, включаючи політичну, не зміг повернутися до системи державної служби або принаймні зіткнувся з надзвичайними труднощами".

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Деталі: Експерти вважають, що цими змінами правляча партія "Грузинська мрія", послабить права держслужбовців і використовуватиме закони як каральний інструмент, особливо після того, як під час проєвропейських виступів сотні держслужбовців підписали заяви з критикою рішення уряду відкласти євроінтеграцію до 2028 року.

Передісторія:

  • У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".
  • Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.
  • Ввечері 1 грудня в Тбілісі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.
  • У Тбілісі у ніч проти 9 грудня комунальники зняли з ялинки, яку почала встановлювати влада, світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки" та викинула фото у смітник.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"

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