Протесты в Грузии: К акциям протеста присоединились госслужащие

В Тбилиси к акции протеста возле парламента присоединились госслужащие. Они выражают несогласие с решением правительства отложить евроинтеграцию и осуждают давление на работников государственного сектора.

Источник: "ИнтерпрессНьюс", "Эхо Кавказа"

Детали: В Грузии уже 14 день продолжаются массовые акции протеста. 11 декабря к акции присоединились сотрудники государственных учреждений. Они заявляют о нарушении Конституции и запугивании со стороны властей.

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"Мы – люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста – донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", – заявил сотрудник мэрии Гига Сопромадзе.

Особое беспокойство у протестующих вызывает принятый парламентом 11 декабря законопроект о государственной службе. Этот документ, по мнению экспертов, значительно ограничивает права госслужащих и может быть использован для политических репрессий.

Дословно: "Основная цель изменений – упростить процесс реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по какой-то причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы или по крайней мере столкнулся с чрезвычайными трудностями".

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Детали: Эксперты считают, что этими изменениями правящая партия "Грузинская мечта", ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.

Предыстория:

В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

В субботу вечером в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.

В Тбилиси в ночь на 9 декабря коммунальщики сняли с новогодней елки фотографии сотрудников грузинских СМИ, которые пострадали во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки" и выбросили фото в мусорник.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции"