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Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 12 грудня 2024, 05:11
Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Американські законодавці хочуть оцінити, якими для України будуть наслідки припинення американської підтримки. Задля цього вони вимагають від керівників розвідок надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

Джерело: The Hill

Деталі: Законодавці доручили директору Національної розвідки, директору Розвідувального управління Міністерства оборони та директору Центрального розвідувального управління представити доповідь з оцінкою перебігу боротьби України у розпочатій Росією війні, з урахуванням американської допомоги та наслідків для противників Америки. 

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Дослівно: "Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії".

Деталі: Законодавці зокрема хочуть, щоб розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. 

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток. Її мають передати комітетам з питань оборони та розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам із закордонних справ та асигнувань.

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Передісторія: 

  • Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може зменшити американську допомогу Україні після того, як він повернеться до Білого дому 20 січня.
  • 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни. 

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