Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України – ЗМІ

Американські законодавці хочуть оцінити, якими для України будуть наслідки припинення американської підтримки. Задля цього вони вимагають від керівників розвідок надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

Джерело: The Hill

Деталі: Законодавці доручили директору Національної розвідки, директору Розвідувального управління Міністерства оборони та директору Центрального розвідувального управління представити доповідь з оцінкою перебігу боротьби України у розпочатій Росією війні, з урахуванням американської допомоги та наслідків для противників Америки.

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Дослівно: "Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії".

Деталі: Законодавці зокрема хочуть, щоб розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток. Її мають передати комітетам з питань оборони та розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам із закордонних справ та асигнувань.

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