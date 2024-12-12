Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины – СМИ
Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок.
Источник: The Hill
Детали: Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.
Дословно: "Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России".
Детали: Законодатели в частности хотят, чтобы разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде в течение 90 дней после принятия соответствующего закона, но может содержать засекреченное приложение. Его должны передать комитетам по вопросам обороны и разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по иностранным делам и ассигнованиям.
Предыстория:
- Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может уменьшить американскую помощь Украине после того, как он вернется в Белый дом 20 января.
- 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.