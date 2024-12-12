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ЗСУ за добу знешкодили 1 390 окупантів і 28 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 12 грудня 2024, 07:49
ЗСУ за добу знешкодили 1 390 окупантів і 28 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 390 російських загарбників, 28 ББМ. 6 танків та 5 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 758 730 (+1 390) осіб,
  • танків – 9 532 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19 644 (+28) од,
  • артилерійських систем – 21 072 (+5) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+0) од,
  • крилатих ракет – 2 861 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 127 (+54) од,
  • спеціальної техніки – 3 642 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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