ЗСУ за добу знешкодили 1 390 окупантів і 28 ББМ
Четвер, 12 грудня 2024, 07:49
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 390 російських загарбників, 28 ББМ. 6 танків та 5 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 758 730 (+1 390) осіб,
- танків – 9 532 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19 644 (+28) од,
- артилерійських систем – 21 072 (+5) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+0) од,
- крилатих ракет – 2 861 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 127 (+54) од,
- спеціальної техніки – 3 642 (+1) од.
Дані уточнюються.