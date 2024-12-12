ВСУ за сутки обезвредили 1 390 оккупантов и 28 ББМ
Четверг, 12 декабря 2024, 07:49
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 390 российских захватчиков, 28 ББМ. 6 танков и 5 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 758 730 (+1 390) человек,
- танков – 9 532 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 19 644 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 21 072 (+5) ед,
- РСЗО –- 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 111 (+0) ед,
- крылатых ракет – 2 861 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 127 (+54) ед,
- специальной техники – 3 642 (+1) ед.
Данные уточняются.