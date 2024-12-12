"Репортери без кордонів": у 2024 році у світі були вбиті 54 журналісти

За даними щорічної доповіді організації "Репортери без кордонів" про свободу преси, у 2024 року по всьому світу за свою діяльність були вбиті 54 журналісти.

Джерело: "Репортери без кордонів", DW

Дослівно: "У всьому світі кількість журналістів, убитих за висвітлення конфліктних зон — в Іраку, Судані, М’янмі, Україні та регіоні, охопленому війною в Газі — досягла п’ятирічної позначки".

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Деталі: Найбільш небезпечним регіоном названо сектор Гази, де було вбито майже 30% з 54 журналістів під час виконання обов’язки. Повідомляється, що після нападу радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року там загинуло загалом понад 145 працівників ЗМІ, зокрема щонайменше 35, чия смерть була явно пов'язана з їхньою діяльністю.

Також, за даними "Репортерів без кордонів", від початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 журналістів.

Майже половина всіх ув'язнених журналістів у світі перебуває у в'язницях лише чотирьох країн: Китай, включно з Гонконгом (124), М'янма (61), Ізраїль (41) і Білорусь (40). У РФ 2024 року було заарештовано ще вісім журналістів. В Ізраїлі систематично фіксують затримання від початку війни в секторі Газа: за минулий рік було затримано 17 репортерів.

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"Працівників ЗМІ вбивають, саджають до в'язниць і викрадають, і занадто часто ці жорстокі злочини залишаються безкарними. Ми повинні захищати тих, хто інформує нас. Їхня мужня робота розкриває страждання людей від воєн, корупції та зловживання владою", - наголосила членкиня правління німецького відділення "Репортерів без кордонів" Аня Остерхаус.

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв’ю СBN повідомив, що російські окупанти за час війни вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков в Україні.