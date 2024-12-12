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"Репортеры без границ": в 2024 году в мире были убиты 54 журналиста

Станислав ПогориловЧетверг, 12 декабря 2024, 09:21
Репортеры без границ: в 2024 году в мире были убиты 54 журналиста
Фото: Getty images

По данным ежегодного доклада организации "Репортеры без границ" о свободе прессы, в 2024 году по всему миру за свою деятельность были убиты 54 журналиста.

Источник: "Репортеры без границ", DW

Дословно: "Во всем мире количество журналистов, убитых за освещение конфликтных зон - в Ираке, Судане, Мьянме, Украине и регионе, охваченном войной в Газе - достигло пятилетней отметки".

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Детали: Наиболее опасным регионом назван сектор Газы, где было убито почти 30% из 54 журналистов при исполнении обязанностей. Сообщается, что после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года там погибли в целом более 145 работников СМИ, в том числе не менее 35, чья смерть была явно связана с их деятельностью.

Также, по данным "Репортеров без границ", с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 журналистов.

Почти половина всех заключенных журналистов в мире находится в тюрьмах только четырех стран: Китай, включая Гонконг (124), Мьянма (61), Израиль (41) и Беларусь (40). В РФ в 2024 году были арестованы еще восемь журналистов. В Израиле систематически фиксируют задержания с начала войны в секторе Газа: за прошлый год было задержано 17 репортеров.

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"Работников СМИ убивают, сажают в тюрьмы и похищают, и слишком часто эти жестокие преступления остаются безнаказанными. Мы должны защищать тех, кто информирует нас. Их мужественная работа раскрывает страдания людей от войн, коррупции и злоупотребления властью", - отметила член правления немецкого отделения „Репортеров без границ" Аня Остерхаус.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский в интервью СBN сообщил, что российские оккупанты за время войны убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине.

СМИжертвы
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