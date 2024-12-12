Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий продовжувати переговори з очільником Кремля Володимир Путіним, хоч і вважає телефонний дзвінок між ними у листопаді "розчаруванням".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Пряма мова Шольца: "Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази".

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Деталі: Однак він вважає, що телефонна розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", – сказав Шольц.

Передісторія:

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Вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

А напередодні, 11 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан годину спілкувався з Путіним.

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