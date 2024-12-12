Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з Путіним

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 12 грудня 2024, 10:25
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий продовжувати переговори з очільником Кремля Володимир Путіним, хоч і вважає телефонний дзвінок між ними у листопаді "розчаруванням".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Пряма мова Шольца: "Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази".

Реклама:

Деталі: Однак він вважає, що телефонна розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і  "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", – сказав Шольц.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Читайте також: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним

ШольцПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Усі новини...
Пєсков заявив про удари у відповідь через атаку по російському Таганрогу
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до 11
В результаті операції ГУР убито конструктора Міноборони РФ, який розробляв нові дрони – джерела
Сі Цзіньпін вказав Медведєву на необхідність "розрядки" у війні проти України
Останні новини
12:18
Курс валют на четвер: долар та євро зростають 3 день поспіль
12:05
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
12:05
Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка
11:47
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
11:35
Apple Watch більше не є лідером ринку носимої електроніки — IDC
11:33
Чиновники Федерації гандболу України відкрито погрожували журналісту на Євро-2024
11:33
фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
11:30
Буткевич, Цибух та Гресь. Українська правда оголошує переможців премії року
11:04
У Росії хочуть удвічі збільшити перепрацювання і відкликати робітників із відпусток
Усі новини...
Реклама:
Реклама: