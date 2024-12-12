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Шольц заявил, что готов к новым переговорам с Путиным

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 12 декабря 2024, 10:25
Шольц заявил, что готов к новым переговорам с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото с Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов продолжать переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, хотя и считает телефонный звонок между ними в ноябре "разочарованием".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zeit

Прямая речь Шольца: "Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы".

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Детали: Однако он считает, что телефонный разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий", – сказал Шольц.

Предыстория:

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ШольцПутин
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