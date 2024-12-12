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У партії Зеленського думають про ребрединг під майбутні вибори 

Ірина Балачук, Роман РоманюкЧетвер, 12 грудня 2024, 11:27
У партії Зеленського думають про ребрединг під майбутні вибори 
Фото ілюстративне з сайту sluga-narodu.com

На фоні розмов про можливі майбутні вибори українські партії почали проводити "оглядини" партактиву і ревізію осередків, а партія влади подумує про ребрендинг і оновлення списків.

Джерело: стаття "Української правди" "Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори"

Деталі: За словами партійців Зеленського, у партії влади наразі, ймовірно, найважча позиція серед інших майбутніх учасників виборів.

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"Якщо чесно, то у нас як партії влади, мабуть, найважча позиція. Залужному ясно, що робити, всім іншим ясно, куди рухатись – або вибирай сторону, або якусь свою нішу. А що робити нам? Поки не відомо взагалі", – сказав однин з чільних представників "Слуги народу".

В Офісі президента певний вихід із ситуації бачать у ребрендингу своєї партії та оновленні списків.

За даними УП, перепаковувати бренд "Слуги народу" в "Команду Зеленського", як зараз попередньо охрестили майбутній проєкт, доведеться, найімовірніше, все тому ж Михайлу Федорову з Мінцифри.

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Однак не всі вірять в успіх ребрендингу.

"Ви згадайте всю історію до цього. Ніколи ребрендинги не приводили до перемоги. Люди ж і так розуміють, що воно за "нова" партія і які в ній люди. Тому навряд чи це дасть якийсь стрибок", – сказав співрозмовник УП з керівництва "СН".

Представники партії влади вважають, що всіх нинішніх керівників "Слуги", типу Давида Арахамії, попросять на вихід.

"Мабуть, додадуть якихось урядовців активних, когось із Офісу, когось із фронту і ЗСУ. А весь негатив заберуть з собою нинішні "лідери" фракції", – вважає "слуга", якому теж може випасти саме така доля.

Певним чином активізувалися й інші політичні сили – в останні тижні вони почали проводити "оглядини" партактиву чи ревізію осередків.  

За словами одного з чільних представників президентської партії, опозиція хоче виборів і вже шукає шляхи, як схилити виборців на свою сторону.

"Так вони шукають якісь гроші від спонсорів, вони можуть мотивувати людей, тримати всіх в тонусі, казати, що от скоро вибори і всім треба зібратись. Особливо активна Тимошенко, у неї і гроші шукаються, і місця для спонсорів і так далі", – сказав представник "СН".

За даними журналістів, активність Тимошенко і справді вже важко заховати, адже вона за останні тижні великій кількості людей пропонувала "спільний похід" на вибори і місця у списках, просила про підтримку чи пропонувала послуги своїх осередків і членів дільниць.

У політичної партії Петра Порошенка дещо інша ситуація. За рахунок системної роботи на свою нішу та концентрації власного медіаресурсу колишній президент впевнено тримає рейтинг партії в районі плюс-мінус 10%.

"Це настільки автономний харизматичний культ, що його майже не зачіпає навіть вибухоподібний ріст рейтингу Залужного.

Щоправда, Порошенку довелося змиритися з тим, що його президентські амбіції в осяжному майбутньому навряд чи будуть реалізовані. Хоча шанс на активну роль у майбутній коаліціаді може послужити назавжди п'ятому президенту певною компенсацією за це", – йдеться у статті.

Зі старих проєктів інтригуючою залишається доля чергової реінкарнації "Партії регіонів" у проєкті Фірташа – Льовочкіна – Бойка. 

"Як він буде називатись і хто буде у першій двадцятці, зараз не так важливо. За замірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни нова-ПР досі може розгорнути діяльність на електоральному полі об'ємом у 20–30%. Мова про тих, хто "против войны и сноса памятников Пушкину"", – йдеться у статті.

Зазначається, що на підготовку до виборів в Україні після скасування воєнного стану та змін в законодавство потрібно буде від 4 до 6 місяців.

Слуга народупартіївибори
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