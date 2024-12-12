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У владі назвали реальні строки підготовки до виборів в Україні – УП

Станіслав Погорілов, Роман РоманюкЧетвер, 12 грудня 2024, 11:11
У владі назвали реальні строки підготовки до виборів в Україні – УП
Фото: колаж УП

На підготовку до виборів в Україні після скасування воєнного стану та змін в законодавство потрібно буде від 4 до 6 місяців, йдеться у статті УП "Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори".

Джерело: стаття УП

Дослівно: "У владі припускають, що на те, щоб реально все організувати і проголосувати потрібні зміни в закони, піде не менше ніж чотири місяці. Тобто якщо дуже напружитись, то найшвидше вибори можна провести місяців за чотири після скасування воєнного стану. Але це дуже оптимістичний сценарій".

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Деталі: Автор статті також нагадує, що ще восени 2023 року лідери парламентських фракцій у ході так званих "Діалогів Жана Моне" уклали публічну домовленість, що перші повоєнні вибори пройдуть не раніше, як за шість місяців після скасування режиму воєнного стану.

"Ми от тільки зараз зрозуміли, для чого взагалі треба вибори. Якщо довго немає змін, система закривається як пароварка і починає нищити сама себе. Зараз от просто відчувається, наскільки нам треба випустити пар і в суспільстві, і в політикумі. Тому, я думаю, всі так вчепились у цю ідею весняних виборів", – сказав в розмові з УП один із владних депутатів.

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Але, говориться у статті, поки в країні триває війна, вибори прямо заборонені законом. Тому, щоб провести вибори навесні чи в який-будь інший час, треба або змінити законодавство, або скасувати сам воєнний стан.

Знати більше: Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти

Що було раніше: За даними всеукраїнського опитування соціологічної групи "Рейтинг" у квітні 2024 року, більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни – як президентських, так і парламентських чи місцевих.

Найбільше опитані не підтримують ідею виборів президента України під час війни: 67% (49% респондентів обрали відповідь "однозначно не підтримую", ще 18% – "скоріше не підтримую").

вибориУкраїна
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