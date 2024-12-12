В партии Зеленского думают о ребрединге под будущие выборы 

На фоне разговоров о возможных будущих выборах украинские партии начали проводить "смотрины" партактива и ревизию ячеек, а партия власти подумывает о ребрендинге и обновлении списков.

Источник: статья "Украинской правды" "Выбирай-те! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры"

Детали: По словам партийцев Зеленского, у партии власти сейчас, вероятно, самая тяжелая позиция среди других будущих участников выборов.

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"Если честно, то у нас как партии власти, пожалуй, самая тяжелая позиция. Залужному ясно, что делать, всем остальным ясно, куда двигаться – или выбирай сторону, или какую-то свою нишу. А что делать нам? Пока не известно вообще", – сказал один из представителей „Слуги народа".

В Офисе президента определенный выход из ситуации видят в ребрендинге своей партии и обновлении списков.

По данным УП, перепаковывать бренд "Слуги народа" в "Команду Зеленского", как сейчас предварительно окрестили будущий проект, придется, скорее всего, все тому же Михаилу Федорову из Минцифры.

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Однако не все верят в успех ребрендинга.

"Вы вспомните всю историю до этого. Никогда ребрендинги не приводили к победе. Люди же и так понимают, что оно за "новая" партия и какие в ней люди. Поэтому вряд ли это даст какой-то скачок", – сказал собеседник УП из руководства „СН".

Представители партии власти считают, что всех нынешних руководителей "Слуги", типа Давида Арахамии, попросят на выход.

"Видимо, добавят каких-то чиновников активных, кого-то из Офиса, кого-то из фронта и ВСУ. А весь негатив заберут с собой нынешние "лидеры" фракции", – считает „слуга", которому тоже может выпасть именно такая судьба.

Определенным образом активизировались и другие политические силы – в последние недели они начали проводить "смотрины" партактива или ревизию ячеек.

По словам одного из представителей президентской партии, оппозиция хочет выборов и уже ищет пути, как склонить избирателей на свою сторону.

"Так они ищут какие-то деньги от спонсоров, они могут мотивировать людей, держать всех в тонусе, говорить, что вот скоро выборы и всем надо собраться. Особенно активна Тимошенко, у нее и деньги ищут, и места для спонсоров и так далее", – сказал представитель „СН".

По данным журналистов, активность Тимошенко действительно уже трудно держать в секрете, ведь она за последние недели большому количеству людей предлагала "совместный поход" на выборы и места в списках, просила о поддержке или предлагала услуги своих ячеек и членов участков.

У политической партии Петра Порошенко несколько иная ситуация. За счет системной работы на свою нишу и концентрации собственного медиаресурса бывший президент уверенно держит рейтинг партии в районе плюс-минус 10%.

"Это настолько автономный харизматический культ, что его почти не затрагивает даже взрывоподобный рост рейтинга Залужного.

Правда, Порошенко пришлось смириться с тем, что его президентские амбиции в обозримом будущем вряд ли будут реализованы. Хотя шанс на активную роль в будущей коалициаде может послужить навсегда пятому президенту определенной компенсацией за это", – говорится в статье.

Из старых проектов интригующей остается судьба очередной реинкарнации "Партии регионов" в проекте Фирташа – Левочкина – Бойко.

"Как он будет называться, и кто будет в первой двадцатке, сейчас не так важно. По замерам социологов, после трех лет полномасштабной войны новая-ПР до сих пор может развернуть деятельность на электоральном поле объемом в 20-30%. Речь о тех, кто "против войны и сноса памятников Пушкину"", – говорится в статье.

Отмечается, что на подготовку к выборам в Украине после отмены военного положения и изменений в законодательство нужно будет от 4 до 6 месяцев.