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НАЗК викрило начальника сервісного центру МВС на оборудках з авто та купівлі елітного житла у Грузії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 грудня 2024, 12:25
НАЗК викрило начальника сервісного центру МВС на оборудках з авто та купівлі елітного житла у Грузії
Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у одного з начальників територіального сервісного центру МВС на суму майже 20 млн грн.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "За результатами перевірки встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта".

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Деталі: Також у співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявлено, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в березні 2022 року, посадовець придбав п'ять апартаментів у курортних містах Грузії — Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.

В НАЗК підрахували, що загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн.

При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

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Матеріали щодо начальника сервісного центру МВС направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо незаконного збагачення.

Що передувало: 

  • Розслідування Bihus.Info показало, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ у чергах по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери та "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.
  • Тим часом співробітники найбільшого СЦ їздять на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей.
  • Міністерство внутрішніх справ заявило, що розпочинає "системне перезавантаження робочих процесів" у Головному сервісному центрі: анонсовано, що ГСЦ отримає "нову команду управлінців".

НАЗКМВСнерухомістьавто
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