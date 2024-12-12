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НАПК разоблачило начальника сервисного центра МВД на сделках с авто и покупке элитного жилья в Грузии

Станислав ПогориловЧетверг, 12 декабря 2024, 12:25
НАПК разоблачило начальника сервисного центра МВД на сделках с авто и покупке элитного жилья в Грузии
Фото: НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у одного из начальников территориального сервисного центра МВД на сумму почти 20 млн грн.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "По результатам проверки установлено, что чиновник в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовывал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие лица декларанта".

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Детали: Также в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявлено, что во время полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, чиновник приобрел пять апартаментов в курортных городах Грузии - Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость - от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих приобретений превышает 7,19 млн грн.

В НАПК подсчитали, что в целом расходы чиновника и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн.

При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.

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Материалы в отношении начальника сервисного центра МВД направлены в Офис Генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно незаконного обогащения.

Что предшествовало: 

  • Расследование Bihus.Info показало, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги.
  • Тем временем сотрудники крупнейшего СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей.
  • Министерство внутренних дел заявило, что начинает "системную перезагрузку рабочих процессов" в Главном сервисном центре: анонсировано, что ГСЦ получит "новую команду управленцев".

НАПКМВДнедвижимостьавто
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