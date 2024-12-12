ЄСПЛ підтвердив законність заборони "георгіївської стрічки" в Україні

Український міліціонер із георгіївською стрічкою на щиті, прив'язаною проросійським протестувальником під час акції біля Донецької прокуратури, 15 березня 2014 року. Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини визнав заборону публічного носіння "георгіївської стрічки" в Україні законною. У рішенні у справі "Борзих проти України" 2017 року суд підтвердив право держави притягувати до відповідальності за використання цього символу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду

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Деталі: Справа стосувалася заборони публічного носіння георгіївської стрічки в Україні, яка набула чинності у 2016 році.

Позивач Юрій Борзих – колишній військовий, який хотів носити георгіївську стрічку 9 травня – День перемоги.

Скаргу було подано до Європейського суду з прав людини 17 листопада 2017 року. Борзих скаржився, зокрема, на заборону носити георгіївську стрічку у громадських місцях і на те, що ця заборона має дискримінаційний характер.

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"Суд відзначив зміну значення георгіївської стрічки в умовах збройного конфлікту з Росією, що триває, і, зокрема, дійшов висновку, що хоча заборона України обмежила свободу вираження поглядів, воно була в межах розсуду держави", – йдеться в рішенні ЄСПЛ.

На думку Суду, ситуація Борзих являла собою втручання в його право на свободу вираження поглядів. Під час оцінки того, чи було втручання виправданим і, зокрема, необхідним у демократичному суспільстві, Суд узяв до уваги контекст, у якому відбувалася заборона на георгіївську стрічку.

"Суд не бачить причин ставити під сумнів зусилля українського уряду щодо вирішення проблем, породжених збройним конфліктом. Суд зазначив, що заборона на георгіївську стрічку не була абсолютною забороною, та існувало доволі багато винятків, включно з її законним використанням як оригінальної державної нагороди або військової нагороди, врученої до 1991 року", – зазначили в ЄСПЛ.

Суд постановив, що держава не перевищила свої межі повноважень ("межі розсуду"), і відхилив цю частину скарги як явно необґрунтовану.

Крім того, Борзих не зміг довести, що заборона заподіяла йому душевні страждання або тривогу чи іншим чином справила на нього істотний вплив, резюмували в ЄСПЛ.

Варто також нагадати, що після повномасштабного нападу Росії на Україну Естонія заборонила публічну демонстрацію символів агресії РФ. президент Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Крім того, демонстрація символів війни Росії в Україні, таких як літери "Z" і "V", а також георгіївська стрічка, заборонена й у Литві.