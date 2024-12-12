Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕСПЧ подтвердил законность запрета "георгиевской ленты" в Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 12 декабря 2024, 13:39
ЕСПЧ подтвердил законность запрета георгиевской ленты в Украине
Украинский милиционер с георгиевской лентой на щите, привязанной пророссийским протестующим во время акции возле Донецкой прокуратуры, 15 марта 2014 года. Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека признал запрет публичного ношения "георгиевской ленты" в Украине законным. В решении по делу "Борзых против Украины" 2017 года суд подтвердил право государства привлекать к ответственности за использование этого символа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Детали: Дело касалось запрета публичного ношения георгиевской ленты в Украине, который вступил в силу в 2016 году.

Реклама:

Истец Юрий Борзых – бывший военный, который хотел носить георгиевскую ленту 9 мая – День победы.

Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека 17 ноября 2017 года. Борзых жаловался, в частности, на запрет носить георгиевскую ленту в общественных местах и на то, что этот запрет носит дискриминационный характер.

"Суд отметил изменение значения георгиевской ленты в условиях продолжающегося вооруженного конфликта с Россией и, в частности, пришел к выводу, что хотя запрет Украины ограничил свободу выражения взглядов, он был в пределах усмотрения государства", – говорится в решении ЕСПЧ.

РЕКЛАМА:

По мнению Суда, ситуация Борзых представляла собой вмешательство в его право на свободу выражения взглядов. При оценке того, было ли вмешательство оправданным и, в частности, необходимым в демократическом обществе, Суд принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту.

"Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом. Суд отметил, что запрет на георгиевскую ленту не был абсолютным запретом, и существовало довольно много исключений, включая ее законное использование в качестве оригинальной государственной награды или военной награды, врученной до 1991 года", – отметили в ЕСПЧ.

Суд постановил, что государство не превысило свои пределы полномочий ("пределы усмотрения"), и отклонил эту часть жалобы как явно необоснованную.

Кроме того, Борзых не смог доказать, что запрет причинил ему душевные страдания или тревогу или иным образом оказал на него существенное влияние, резюмировали в ЕСПЧ.

Стоит также напомнить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии РФ. президент Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Также демонстрация символов войны России в Украине, таких как буквы "Z" и "V", а также георгиевская лента, запрещена в Литве.

судУкраинаЕСПЧ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука

У Трампа считают, что убийство российского генерала в Москве – "не лучшая идея"

фото, видеоДо границы на дне багажника за крипту: в Одесской области разоблачили схему нелегального выезда

Все новости...
суд
В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу Госдумы РФ Володина
Оккупанты в Донецкой области дали мариупольцу 11 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины
Суд конфисковал элитный Mercedes начальника управления Миграционной службы
Последние новости
07:20
Зеленский подтвердил визит в Украину Кита Келлога из команды Трампа
07:14
Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров
06:48
фотоРоссияне ударили по Черниговщине: ранены полицейский и подросток
06:34
В России заявили об атаке более 80 беспилотников
06:20
обновляетсяГруппы вражеских БпЛА с вечера атаковали Украину
05:24
Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн
04:54
Формула-1Карлос Сайнс: Я на 99% был уверен, что останусь в Ferrari
04:52
ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины
03:32
Украина недостаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов – Зеленский
03:04
боксФьюри изменил стратегию на реванш с Усиком
Все новости...
Реклама:
Реклама: