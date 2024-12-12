ЕСПЧ подтвердил законность запрета "георгиевской ленты" в Украине

Украинский милиционер с георгиевской лентой на щите, привязанной пророссийским протестующим во время акции возле Донецкой прокуратуры, 15 марта 2014 года. Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека признал запрет публичного ношения "георгиевской ленты" в Украине законным. В решении по делу "Борзых против Украины" 2017 года суд подтвердил право государства привлекать к ответственности за использование этого символа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Детали: Дело касалось запрета публичного ношения георгиевской ленты в Украине, который вступил в силу в 2016 году.

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Истец Юрий Борзых – бывший военный, который хотел носить георгиевскую ленту 9 мая – День победы.

Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека 17 ноября 2017 года. Борзых жаловался, в частности, на запрет носить георгиевскую ленту в общественных местах и на то, что этот запрет носит дискриминационный характер.

"Суд отметил изменение значения георгиевской ленты в условиях продолжающегося вооруженного конфликта с Россией и, в частности, пришел к выводу, что хотя запрет Украины ограничил свободу выражения взглядов, он был в пределах усмотрения государства", – говорится в решении ЕСПЧ.

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По мнению Суда, ситуация Борзых представляла собой вмешательство в его право на свободу выражения взглядов. При оценке того, было ли вмешательство оправданным и, в частности, необходимым в демократическом обществе, Суд принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту.

"Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом. Суд отметил, что запрет на георгиевскую ленту не был абсолютным запретом, и существовало довольно много исключений, включая ее законное использование в качестве оригинальной государственной награды или военной награды, врученной до 1991 года", – отметили в ЕСПЧ.

Суд постановил, что государство не превысило свои пределы полномочий ("пределы усмотрения"), и отклонил эту часть жалобы как явно необоснованную.

Кроме того, Борзых не смог доказать, что запрет причинил ему душевные страдания или тревогу или иным образом оказал на него существенное влияние, резюмировали в ЕСПЧ.

Стоит также напомнить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии РФ. президент Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Также демонстрация символов войны России в Украине, таких как буквы "Z" и "V", а также георгиевская лента, запрещена в Литве.