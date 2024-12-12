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В результаті операції ГУР убито конструктора Міноборони РФ, який розробляв нові дрони – джерела

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 14:04
В результаті операції ГУР убито конструктора Міноборони РФ, який розробляв нові дрони – джерела
Кузьмінский лісопарк поблизу Котельників. скриншот Гугл-мапи

В Підмосков'ї внаслідок спецоперації ГУР МОУ було вбито заступника генерального конструктора і керівника відділу програмного забезпечення Московського дослідно-конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського.

Джерело: повідомлення в російських соцмережах, політик Олександр Невзоров у Telegram, російське видання avia.pro, джерела "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За інформацією з групи "Русские медведи" в соціальній мережі "ВКонтакте", Шатського застрелив кілер у Кузьмінскому лісопарку поблизу Котельників, що в Підмосковʼї.

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скриншот з російських соцмереж

За даними ЗМІ, провідний конструктор займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 і розробляв нові дрони.

Джерело "Української правди" підтверджує ліквідацію Шатського. За словами співрозмовника УП, це була спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

МОКБ "Марс", де працював Шатський, спеціалізується на створенні бортових систем автоматичного управління і навігації для авіаційних і космічних літальних апаратів. З грудня 2017 року бюро входить до складу держкорпорації "Росатом".

ГУРвійнаРосіябезпілотники
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