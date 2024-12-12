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Руками ГУР убит конструктор Минобороны РФ, разрабатывавший новые дроны – источники

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 14:04
Руками ГУР убит конструктор Минобороны РФ, разрабатывавший новые дроны – источники
Кузьминский лесопарк вблизи Котельников. скриншот Гугл-карты

В Подмосковье в результате спецоперации ГУР МОУ был убит замгенерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения Московского опытно-конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский.

Источник: сообщения в российских соцсетях, политик Александр Невзоров в Telegram, российское издание avia.pro, источники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По информации из группы "Русские медведи" в социальной сети "ВКонтакте", Шатский был застрелен киллером в Кузьминском лесопарке близ Котельников, что в Подмосковье.

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скриншот из российских соцсетей

По данным СМИ, ведущий конструктор занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и разрабатывал новые дроны.

Источник "Украинской правды" подтверждает ликвидацию Шатского. По словам собеседника УП это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

МОКБ "Марс", где работал Шатский, специализируется на создании бортовых систем автоматического управления и навигации для авиационных и космических летательных аппаратов. С декабря 2017 года бюро входит в состав госкорпорации "Росатом".

ГУРвойнаРосcиябеспилотники
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