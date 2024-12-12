Миколаївські морпіхи відбили м'ясний штурм російського десанту на Курщині

Миколаївські морпіхи відбили черговий штурм російських десантників на Курщині, завдавши відчутних втрат ворогу.

Джерело: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у соцмережах

Деталі: В результаті операції в районі населеного пункту Зелений Шлях було знищено три одиниці БМД ворога та утилізовано інженерну машину розмінування.

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Під час спроби наступу росіяни втратили 14 ВДВшників, ще 25 загарбників отримали поранення та виведені зі строю.