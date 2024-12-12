Николаевские морпехи отбили мясной штурм российского десанта на Курщине
Четверг, 12 декабря 2024, 15:11
Николаевские морпехи отбили очередной штурм российских десантников на Курщине, нанеся ощутимые потери врагу.
Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях
Детали: В результате операции в районе населенного пункта Зеленый Шлях были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования.
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Во время попытки наступления россияне потеряли 14 ВДВшников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.