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Николаевские морпехи отбили мясной штурм российского десанта на Курщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 15:11
Николаевские морпехи отбили мясной штурм российского десанта на Курщине
ілюстративне фото 36 ОБрМП

Николаевские морпехи отбили очередной штурм российских десантников на Курщине, нанеся ощутимые потери врагу.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях

Детали: В результате операции в районе населенного пункта Зеленый Шлях были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования.

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Во время попытки наступления россияне потеряли 14 ВДВшников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.

Курская область Вооруженные силывойна
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