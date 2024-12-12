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Туск роз'яснив позицію Польщі щодо можливості миротворчої місії в Україні

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 15:40
Туск роз'яснив позицію Польщі щодо можливості миротворчої місії в Україні
Туск. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном спростував чутки щодо відправки польських військ в Україну, заявивши про відсутність планів щодо європейської миротворчої місії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: За словами Туска, він хоче "покласти край спекуляціям на цю тему".

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"Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Наразі ми не плануємо таких дій", – сказав він.

Своєю чергою Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама.

"Міцна безпека в Україні – це міцна безпека в Європі", – зазначив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки.

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Зазначимо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Своєю чергою маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні. Але, як він вказав, це має бути під егідою і в межах структури НАТО.

ПольщаФранціяУкраїна
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