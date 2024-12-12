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Туск разъяснил позицию Польши относительно возможности миротворческой миссии в Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 12 декабря 2024, 15:40
Туск разъяснил позицию Польши относительно возможности миротворческой миссии в Украине
Туск. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном опроверг слухи об отправке польских войск в Украину, заявив об отсутствии планов по европейской миротворческой миссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: По словам Туска, он хочет "положить конец спекуляциям на эту тему".

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"Решение относительно польских действий будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Сейчас мы не планируем таких действий", – сказал он.

В свою очередь Макрон заявил, что Украина должна решать сама.

"Прочная безопасность в Украине – это прочная безопасность в Европе", – отметил он, указав на необходимость предоставить Киеву адекватные гарантии безопасности.

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Отметим, Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря

В свою очередь маршалок нижней палаты польского парламента Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однак, как указал он,  это должно быть под эгидой и в рамках структуры НАТО.

ПольшаФранцияУкраина
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