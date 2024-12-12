Російські дрони атакували громаду Сумщини: є поранений
Четвер, 12 грудня 2024, 15:42
У четвер 12 грудня російські безпілотники атакували Сумщину: за попередньою інформацією, поранення отримала одна людина, є пошкодження домогосподарств.
Джерело: Сумська міська рада у соцмережах
Дослівно: "Один зі старостатів громади сьогодні двічі атакували ворожі БпЛА. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля".
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Деталі: Зазначається, що на місці події працюють староста та відповідні служби громади.
Газо- та електропостачання наявне.