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Російські дрони атакували громаду Сумщини: є поранений

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 15:42
Російські дрони атакували громаду Сумщини: є поранений
Сумська міська рада

У четвер 12 грудня російські безпілотники атакували Сумщину: за попередньою інформацією, поранення отримала одна людина, є пошкодження домогосподарств.

Джерело: Сумська міська рада у соцмережах

Дослівно: "Один зі старостатів громади сьогодні двічі атакували ворожі БпЛА. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля".

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Деталі: Зазначається, що на місці події працюють староста та відповідні служби громади.

Газо- та електропостачання наявне.

 

Сумська областьвійна
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