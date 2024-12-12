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Российские дроны атаковали общину Сумщины: есть раненый

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 15:42
Российские дроны атаковали общину Сумщины: есть раненый
Сумской городской совет

В четверг 12 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую область: по предварительной информации, ранения получил один человек, есть повреждения домохозяйств.

Источник: Сумской городской совет в соцсетях

Дословно: "Один из старостатов общины сегодня дважды атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях (окон и кровель домов) и хозяйственных построек, легкового автомобиля".

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Детали: Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы общины.

Газо- и электроснабжение имеется.

 

Сумская областьвойна
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