Российские дроны атаковали общину Сумщины: есть раненый

В четверг 12 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую область: по предварительной информации, ранения получил один человек, есть повреждения домохозяйств.

Источник: Сумской городской совет в соцсетях

Дословно: "Один из старостатов общины сегодня дважды атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях (окон и кровель домов) и хозяйственных построек, легкового автомобиля".

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Детали: Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы общины.

Газо- и электроснабжение имеется.