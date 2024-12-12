Российские дроны атаковали общину Сумщины: есть раненый
Четверг, 12 декабря 2024, 15:42
В четверг 12 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую область: по предварительной информации, ранения получил один человек, есть повреждения домохозяйств.
Источник: Сумской городской совет в соцсетях
Дословно: "Один из старостатов общины сегодня дважды атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях (окон и кровель домов) и хозяйственных построек, легкового автомобиля".
Реклама:
Детали: Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы общины.
Газо- и электроснабжение имеется.