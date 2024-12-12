Трамп у листопаді заявив, що "категорично проти" ударів ракетами США вглиб Росії

Обраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Вашингтон дав дозвіл Україні бити вглиб території держави-агресора, Росії американськими ракетами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Time, який визнав Трампа людиною року

Деталі: Дональд Трамп дав 65-хвилинне інтерв'ю наприкінці листопада, витяги з нього Time наводить 12 грудня.

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Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", – запитав він.

Трамп також повторив, що хоче зупинити російсько-українську війну, тому що смерть такої великої кількості людей – це божевілля.

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Що передувало: Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

Трамп вважає, що ситуація на Близькому Сході не така складна, як в Україні.