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Трамп у листопаді заявив, що "категорично проти" ударів ракетами США вглиб Росії

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 15:58
Трамп у листопаді заявив, що категорично проти ударів ракетами США вглиб Росії
Дональд Трамп. фото Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Вашингтон дав дозвіл Україні бити вглиб території держави-агресора, Росії американськими ракетами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Time, який визнав Трампа людиною року

Деталі: Дональд Трамп дав 65-хвилинне інтерв'ю наприкінці листопада, витяги з нього Time наводить 12 грудня.

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Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію. 

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", – запитав він.

Трамп також повторив, що хоче зупинити російсько-українську війну, тому що смерть такої великої кількості людей – це божевілля.

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Що передувало: Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

Трамп вважає, що ситуація на Близькому Сході не така складна, як в Україні.

Трампвійнадопомога Україні
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