Трамп в ноябре заявил, что "категорически против" ударов ракетами США вглубь России

Избранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине бить вглубь территории государства-агрессора, России американскими ракетами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Time, который признал Трампа человеком года

Детали: Дональд Трамп дал 65-минутное интервью в конце ноября, выдержки из него Time приводит 12 декабря.

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Трамп раскритиковал Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.

Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.

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Что предшествовало: Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майк Волтц в ноябре заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Трамп считает, что ситуация на Ближнем Востоке не такая сложная, как в Украине.