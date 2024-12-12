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Трамп в ноябре заявил, что "категорически против" ударов ракетами США вглубь России

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 15:58
Трамп в ноябре заявил, что категорически против ударов ракетами США вглубь России
Дональд Трамп. фото Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине бить вглубь территории государства-агрессора, России американскими ракетами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Time, который признал Трампа человеком года

Детали: Дональд Трамп дал 65-минутное интервью в конце ноября, выдержки из него Time приводит 12 декабря.

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Трамп раскритиковал Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.

Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.

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Что предшествовало: Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майк Волтц в ноябре заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Трамп считает, что ситуация на Ближнем Востоке не такая сложная, как в Украине.

Трампвойнапомощь Украине
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