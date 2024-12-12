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Батальйон "Ахіллес" відбив штурм росіян біля Кругляківки на Харківщині: знищено сім одиниць техніки

Євген Будерацький, Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 16:03
Батальйон Ахіллес відбив штурм росіян біля Кругляківки на Харківщині: знищено сім одиниць техніки
скрін з відео

11 грудня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" разом із гвардійцями Першої президентської бригади НГУ "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади відбив спробу механізованого наступу російських військ на Купʼянському напрямку, знищивши один танк, три БМП, три МТ-ЛБ ворога.

Джерело: Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко

Деталі: Росіяни на восьми одиницях техніки здійснили спробу механізованого штурму на Куп’янському напрямку в районі Кругляківки, що знаходиться на лівому березі річки Оскіл.

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Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" разом з гвардійцями Першої президентської бригади НГУ "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ворожу атаку відбив.

"Ахіллес" пошкодив та зупинив 8 ББМ й остаточно знищив сім одиниць:

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  • Танк – 1 од;
  • БМП – 3 од;
  • МТ-ЛБ – 3 од.

Знати більше: "Росіяни все ближче підбираються до Куп'янська, що там відбувається насправді – знає комбат, полковник Вахрамєєв"

Що передувало: командир першої ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло припустив, що росіянам дали наказ досягти на напрямку конкретних цілей до конкретної дати – ймовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік.

війна
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