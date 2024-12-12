Батальон "Ахиллес" отразил штурм россиян возле Кругляковки на Харьковщине: уничтожено семь единиц техники
11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.
Источник: Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко
Детали: Россияне на восьми единицах техники предприняли попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Кругляковки, что находится на левом берегу реки Оскол.
Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ вражескую атаку отбил.
"Ахиллес" повредил и остановил 8 ББМ и окончательно уничтожил семь единиц:
- Танк – 1 ед;
- БМП – 3 ед;
- МТ-ЛБ – 3 ед.
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Что предшествовало: командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло предположил, что россиянам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.