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Трамп каже, що єдиний спосіб зупинити війну РФ – не кидати Україну

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 16:34
Трамп каже, що єдиний спосіб зупинити війну РФ – не кидати Україну
Зеленський і Трамп у Нью-Йорку. фото Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну продовжить підтримувати Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Time, який визнав Трампа людиною року

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від України, Трамп сказав, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни. 

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"Я хочу досягти угоди, – сказав він, – і єдиний спосіб досягти угоди – це не покидати Україну", – запевнив новообраний президент США.

Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп любив хвалитися обіцянками, що йому вдасться укласти мирну угоду між Росією та Україною за 24 години. Тепер він визнав, що це складніше, ніж він показував. 

"Близький Схід – проблема, з якою легше впоратися, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, приголомшує. Те, що відбувається – божевілля", – заявив Трамп.

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Предісторія:

  • Президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".
  • Іспанія не бачить шансів "завершити війну за 24 години", як хоче Трамп.

Трампвійна
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