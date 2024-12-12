Трамп говорит, что единственный способ остановить войну РФ – не бросать Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну продолжит поддерживать Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Time, который признал Трампа человеком года

Детали: Отвечая на вопрос о том, откажется ли он от Украины, Трамп сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

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"Я хочу достичь соглашения, - сказал он, - и единственный способ достичь соглашения - это не покидать Украину", - заверил новоизбранный президент США.

Издание напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа. Теперь он признал, что это сложнее, чем он показывал.

"Ближний Восток – проблема, с которой легче справиться, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, ошеломляет. То, что происходит – безумие", – заявил Трамп.

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