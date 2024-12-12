Шахрайка видурила майже мільйон гривень у жінки, обіцяючи повернути з полону захисника "Азовсталі"

Служба безпеки України затримала мешканку Київщини, яка вимагала гроші від дружини за повернення додому чоловіка-захисника "Азовсталі", що перебуває у полоні.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "За результатами комплексних заходів Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало на Київщині зловмисницю, яка "заробляла" на родичах оборонців Маріуполя".

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Деталі: За даними правоохоронців, шахрайка обіцяла сприяти пришвидшенню повернення одного із захисників "Азовсталі" додому за грошову винагороду.

Спецслужба задокументувала факт отримання зловмисницею майже 1 млн гривень від дружини полоненого українського бійця. Шахрайка маніпулювала емоційним станом родички полоненого, натякаючи на можливі важкі наслідки для військового, якщо вона не отримає гроші. Також зловмисниця розповідала про нібито власні зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українця.

Правоохоронці затримали підозрювану у її помешканні під час отримання чергового переказу коштів від потерпілої. У зловмисниці вилучили мобільний телефон і банківські картки, що містили докази її злочинної діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.