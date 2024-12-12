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Мошенница выманила почти миллион гривен у женщины, обещая вернуть из плена защитника "Азовстали"

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 17:52
Мошенница выманила почти миллион гривен у женщины, обещая вернуть из плена защитника Азовстали
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала жительницу Киевской области, которая требовала деньги от жены за возвращение домой находящегося в плену мужа-защитника "Азовстали".

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По результатам комплексных мер Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало в Киевской области злоумышленницу, которая "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя".

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Детали: По данным правоохранителей, мошенница обещала способствовать ускорению возвращения одного из защитников "Азовстали" домой за денежное вознаграждение.

Спецслужба задокументировала факт получения злоумышленницей почти 1 млн гривен от жены пленного украинского бойца. Мошенница манипулировала эмоциональным состоянием родственницы пленного, намекая на возможные тяжелые последствия для военного, если она не получит деньги. Также злоумышленница рассказывала о якобы собственных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинца.

 
 

Правоохранители задержали подозреваемую у нее дома во время получения очередного перевода средств от потерпевшей. У злоумышленницы изъяли мобильный телефон и банковские карты, содержащие доказательства ее преступной деятельности.

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Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

мошенничествоСБУОфис генпрокурораКиевская область
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