Мошенница выманила почти миллион гривен у женщины, обещая вернуть из плена защитника "Азовстали"

Служба безопасности Украины задержала жительницу Киевской области, которая требовала деньги от жены за возвращение домой находящегося в плену мужа-защитника "Азовстали".

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По результатам комплексных мер Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало в Киевской области злоумышленницу, которая "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя".

Реклама:

Детали: По данным правоохранителей, мошенница обещала способствовать ускорению возвращения одного из защитников "Азовстали" домой за денежное вознаграждение.

Спецслужба задокументировала факт получения злоумышленницей почти 1 млн гривен от жены пленного украинского бойца. Мошенница манипулировала эмоциональным состоянием родственницы пленного, намекая на возможные тяжелые последствия для военного, если она не получит деньги. Также злоумышленница рассказывала о якобы собственных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинца.

Правоохранители задержали подозреваемую у нее дома во время получения очередного перевода средств от потерпевшей. У злоумышленницы изъяли мобильный телефон и банковские карты, содержащие доказательства ее преступной деятельности.

РЕКЛАМА:

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.