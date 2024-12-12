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Сійярто зателефонував Лаврову, щоб поскаржитися на Україну

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 18:10
Сійярто зателефонував Лаврову, щоб поскаржитися на Україну
СІЙЯРТО З ЛАВРОВИМ, GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зателефонував своєму колезі з РФ Сергєю Лаврову, щоб поскаржитись на Україну, яка не схвалила ініціативу угорського прем'єра Віктора Орбана про різдвяне перемир'я та обмін полоненими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ

Деталі: В ході розмови Сійярто поінформував Лаврова, що пропозиція Угорщини про тимчасове припинення вогню на фронті і масштабний обмін полоненими між Україною та РФ була відкинута українським президентом Володимиром Зеленським.

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За словами очільника МЗС Угорщини, Будапешт був поінформований про це українськими офіційними особами.

Своєю чергою Лавров зазначив, що "це далеко не перший випадок, коли ініціативи щиро зацікавлених у мирі держав, включно з Угорщиною і Туреччиною…відкидаються Києвом усупереч подаваним ним же сигналам".

У МЗС країни-агресорки кажуть, що РФ підтверджує "бачення реалістичного шляху припинення" розв’язаної нею війни проти України, яке виклав господар Кремля Владімір Путін у своєму виступі за 14 червня.

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Орбан сказав про це у коментарі до допису президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.

Зеленський підкреслив, що "не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх".

РосіяЛавровУгорщина
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