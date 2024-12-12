Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину, которая не одобрила инициативу венгерского премьера Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ

Детали: В ходе разговора Сийярто проинформировал Лаврова, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на фронте и масштабном обмене пленными между Украиной и РФ было отвергнуто украинским президентом Владимиром Зеленским.

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По словам главы МИД Венгрии, Будапешт был проинформирован об этом украинскими официальными лицами.

В свою очередь Лавров отметил, что "это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию...отвергаются Киевом вопреки подаваемым им же сигналам".

В МИД страны-агрессора говорят, что РФ подтверждает "видение реалистичного пути прекращения" развязанной ею войны против Украины, которое изложил хозяин Кремля Владимир Путин в своем выступлении за 14 июня.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Орбан сказал об этом в комментарии к твиту президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, состоявшийся в среду.

Зеленский подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".