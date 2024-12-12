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Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 18:10
Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину
СІЙЯРТО З ЛАВРОВИМ, GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину, которая не одобрила инициативу венгерского премьера Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ

Детали: В ходе разговора Сийярто проинформировал Лаврова, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на фронте и масштабном обмене пленными между Украиной и РФ было отвергнуто украинским президентом Владимиром Зеленским.

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По словам главы МИД Венгрии, Будапешт был проинформирован об этом украинскими официальными лицами.

В свою очередь Лавров отметил, что "это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию...отвергаются Киевом вопреки подаваемым им же сигналам".

В МИД страны-агрессора говорят, что РФ подтверждает "видение реалистичного пути прекращения" развязанной ею войны против Украины, которое изложил хозяин Кремля Владимир Путин в своем выступлении за 14 июня.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Орбан сказал об этом в комментарии к твиту президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, состоявшийся в среду.

Зеленский подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".

РосcияЛавровВенгрия
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