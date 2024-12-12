Росіяни весь день обстрілювали Нікопольщину, є постраждала

Російські війська протягом дня 12 грудня обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждала 51-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Нікопольщина протягом дня була під ударом дронів-камікадзе та важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська – міська та сільська – громади.

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Постраждала 51-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно".

фото - сергій лисак в telegram

Деталі: За даними голови, пошкоджені 11 приватних будинків, 2 господарські споруди, магазин. Понівечені інфраструктура та підприємство. Зачепило газогін і лінії електропередач.