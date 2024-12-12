Россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть пострадавшая
Четверг, 12 декабря 2024, 19:00
Российские войска в течение дня 12 декабря обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, пострадала 51-летняя женщина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Никопольщина в течение дня была под ударом дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская – городская и сельская – громады.
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Пострадала 51-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно".
Детали: По данным главы, повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин. Изуродованы инфраструктура и предприятие. Задело газопровод и линии электропередач.