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Россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть пострадавшая

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 19:00
Россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть пострадавшая
ФОТО - СЕРГЕЙ ЛИСАК в telegram

Российские войска в течение дня 12 декабря обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, пострадала 51-летняя женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Никопольщина в течение дня была под ударом дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская – городская и сельская – громады.

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Пострадала 51-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно".

 
фото - сергей лысака

Детали: По данным главы, повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин. Изуродованы инфраструктура и предприятие. Задело газопровод и линии электропередач.

НикопольДнепропетровская область
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