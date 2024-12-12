Генсек НАТО: В обговореннях про мирну угоду щодо України є маленька проблема
Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте в контексті обговорення потенційної мирної угоди між Україною та Росією на Заході, наголосив, що всі ці розмови відбуваються без участі глави Кремля Володимира Путіна.
Джерело: Рютте під час публічної дискусії в Брюсселі 12 грудня, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми робимо це публічно і відкрито, і це наша сильна сторона. Але тут також є маленька проблема. Я бачу усе це в пресі: гарантії, членство (України) у НАТО – за і проти, погоджуватись чи ні Україні на здачу земель... Якби я зараз сидів у Кремлі, і мене би звали Володимир Володимирович Путін, я б сказав: "Все рухається для мене дуже позитивно! А я навіть не за столом переговорів".
Деталі: Генсек НАТО зауважив, що на Заході зараз дуже відкрито обговорюють те, як би мала виглядати мирна угода між Україною та Росією.
У цьому контексті він закликав до більшої стриманості в обговореннях і натомість закликав зробити так, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили.
Він згадав, як на початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський відмовився покидати країну, натомість закликав союзників надати зброю.
"Зараз він не потребує більше планів, він знову потребує більше амуніції, ППО і так далі", – сказав Рютте.
"Дуже важливо, щоб будь-яка угода (між Україною та Росією) була доброю… Але знову ж таки, для того, щоб почати обговорювати це, ми ведемо своєрідні дебати між собою, в рамках Альянсу, з нашими європейськими партнерами, не маючи Путіна за столом переговорів, а це ризиковано", – підкреслив ще раз генсек НАТО.
Нагадаємо: Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.
Крім того, Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.