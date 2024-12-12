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Генсек НАТО: В обговореннях про мирну угоду щодо України є маленька проблема

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 19:16
Генсек НАТО: В обговореннях про мирну угоду щодо України є маленька проблема
Марк Рютте. фото Getty Images

Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте в контексті обговорення потенційної мирної угоди між Україною та Росією на Заході, наголосив, що всі ці розмови відбуваються без участі глави Кремля Володимира Путіна.

Джерело: Рютте під час публічної дискусії в Брюсселі 12 грудня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми робимо це публічно і відкрито, і це наша сильна сторона. Але тут також є маленька проблема. Я бачу усе це в пресі: гарантії, членство (України) у НАТО – за і проти, погоджуватись чи ні Україні на здачу земель... Якби я зараз сидів у Кремлі, і мене би звали Володимир Володимирович Путін, я б сказав: "Все рухається для мене дуже позитивно! А я навіть не за столом переговорів".

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Деталі: Генсек НАТО зауважив, що на Заході зараз дуже відкрито обговорюють те, як би мала виглядати мирна угода між Україною та Росією. 

У цьому контексті він закликав до більшої стриманості в обговореннях і натомість закликав зробити так, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили. 

Він згадав, як на початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський відмовився покидати країну, натомість закликав союзників надати зброю.

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"Зараз він не потребує більше планів, він знову потребує більше амуніції, ППО і так далі", – сказав Рютте. 

"Дуже важливо, щоб будь-яка угода (між Україною та Росією) була доброю… Але знову ж таки, для того, щоб почати обговорювати це, ми ведемо своєрідні дебати між собою, в рамках Альянсу, з нашими європейськими партнерами, не маючи Путіна за столом переговорів, а це ризиковано", – підкреслив ще раз генсек НАТО.

Нагадаємо: Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Крім того, Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.

НАТОвійнаПутін
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