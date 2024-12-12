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Генсек НАТО: В обсуждениях о мирном соглашении по Украине есть маленькая проблема

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 19:16
Генсек НАТО: В обсуждениях о мирном соглашении по Украине есть маленькая проблема
Марк Рютте. фото Getty Images

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в контексте обсуждения потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией на Западе, отметил, что все эти разговоры происходят без участия главы Кремля Владимира Путина.

Источник: Рютте во время публичной дискуссии в Брюсселе 12 декабря, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы делаем это публично и открыто, и это наша сильная сторона. Но здесь также есть маленькая проблема. Я вижу все это в прессе: гарантии, членство (Украины) в НАТО - за и против, соглашаться или нет Украине на сдачу земель... Если бы я сейчас сидел в Кремле, и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: "Все движется для меня очень позитивно! А я даже не за столом переговоров".

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В этом контексте он призвал к большей сдержанности в обсуждениях и взамен призвал сделать так, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с позиции силы.

Он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский отказался покидать страну, зато призвал союзников предоставить оружие.

"Сейчас он не нуждается в больше планов, он снова нуждается в большем количестве амуниции, ПВО и так далее", – сказал Рютте.

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"Очень важно, чтобы любое соглашение (между Украиной и Россией) было хорошим... Но опять же, для того, чтобы начать обсуждать это, мы ведем своеобразные дебаты между собой, в рамках Альянса, с нашими европейскими партнерами, не имея Путина за столом переговоров, а это рискованно", – подчеркнул еще раз генсек НАТО.

Напомним: Рютте также предупредил, что Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы, и призвал к переходу к мышлению военного времени с гораздо большими расходами на оборону.

Кроме того, Рютте заявил, что в результате российско-украинской полномасштабной войны с февраля 2022 года количество потерь превысило миллион человек погибшими и ранеными.

НАТОвойнаПутин
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