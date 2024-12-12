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Шість європейських глав МЗС обіцяють збільшити допомогу: Україна має перемогти у війні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 19:43
Шість європейських глав МЗС обіцяють збільшити допомогу: Україна має перемогти у війні
фото з соцмережі Х Сибіги

Міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції разом із топдипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Джерело: спільна заява за підсумками зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою в Берліні 12 грудня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Міністри у заяві наголосили, що цілі всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України та міцної безпеки для Європи є нероздільними, тому "Україна має перемогти".

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз", – підкреслили вони.

Міністри також пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема й "шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування".

Очільники дипломатії шести країн Європи вказали на необхідність і далі стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів Кремля.

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"Не може бути жодних переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці. Ми віддані наданню Україні залізних гарантій безпеки, включно з надійним довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", – йдеться у спільній заяві.

Що передувало: Сибіга вирушив до Берліна 12 грудня, аби обговорити з європейськими колегами подальшу підтримку України в протидії російській агресії, підвищення ціни війни для Росії та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

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