Шесть европейских глав МИД обещают увеличить помощь: Украина должна победить в войне

Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши и Франции вместе с топ-дипломатом Евросоюза Каей Каллас пообещали увеличить помощь Украине.

Источник: совместное заявление по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой в Берлине 12 декабря, цитирует "Европейская правда"

Детали: Министры в заявлении отметили, что цели всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и прочной безопасности для Европы являются неразделимыми, поэтому "Украина должна победить".

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности членства в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", – подчеркнули они.

Министры также пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе и "путем мобилизации дополнительного европейского финансирования".

Руководители дипломатии шести стран Европы указали на необходимость и дальше сдерживать наращивание военного потенциала России и усиливать давление на источники доходов Кремля.

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"Не может быть никаких переговоров о мире в Украине без украинцев и без европейцев на их стороне. Мы привержены предоставлению Украине железных гарантий безопасности, включая надежное долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки", – говорится в совместном заявлении.

Что предшествовало: Сибига отправился в Берлин в четверг, чтобы обсудить с европейскими коллегами дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для России и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.