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Єрмак: Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 20:19
Єрмак: Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією
Єрмак. Фото - Getty Images

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією через брак зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: На запитання про те, чи готова Україна до переговорного процесу з Росією, він відповів, що поки ні. За словами Єрмака, для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних.

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Пряма мова: "Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, не вистачає статусу, про який ми говоримо, мова про запрошення до НАТО і розуміння чітких гарантій, які б забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що Путін не повернеться за два-три роки".

Андрій ЄрмакОфіс президентапереговори
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