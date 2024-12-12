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Ермак: Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 20:19
Ермак: Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией
Ермак. Фото - Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за нехватки оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности.

Источник: Ермак в интервью "Суспільному"

Детали: На вопрос о том, готова ли Украина к переговорному процессу с Россией, он ответил, что пока нет. По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.

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Прямая речь: "Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимание четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года".

Андрей ЕрмакОфис президентапереговоры
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