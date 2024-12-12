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Росія хоче взяти під контроль парламент Молдови – спецслужби

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 20:33
Росія хоче взяти під контроль парламент Молдови – спецслужби
ілюстративне фото Getty Images

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяца заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

Джерело: Мустяца на слуханнях у парламенті Молдови 12 грудня, цитує портал NewsMaker, "Європейська правда"

Деталі: Директор спецслужби представив на пленарному засіданні парламенту Молдови доповідь про втручання Росії у президентські вибори та конституційний референдум 2024 року.

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За його словами, Москва спробує реалізувати ту ж стратегію в 2025 році, щоб отримати контроль над молдовським парламентом.

"Ця стратегія базується на політичній та виборчій корупції, дезінформації та маніпуляціях, а також вуличних акціях та безладах", – заявив директор молдовської спецслужби.

Він уточнив, що Росія використовувала для цього злочинну мережу, повʼязану з олігархом-утікачем Іланом Шором.

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За даними слідства, мережа Шора мобілізувала понад 130 тисяч людей для впливу на результати голосування в Молдові, використовуючи кошти російського банку, що перебуває під міжнародними санкціями.

Наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.

Більше про них та наслідки для України читайте в матеріалі "Європейської правди".

Молдова
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