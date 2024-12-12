Россия хочет взять под контроль парламент Молдовы – спецслужбы

Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяца заявил, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом во время выборов в 2025 году.

Источник: Мустяца на слушаниях в парламенте Молдовы 12 декабря, цитирует портал NewsMaker, "Европейская правда"

Детали: Директор спецслужбы представил на пленарном заседании парламента Молдовы доклад о вмешательстве России в президентские выборы и конституционный референдум 2024 года.

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По его словам, Москва попытается реализовать ту же стратегию в 2025 году, чтобы получить контроль над молдавским парламентом.

"Эта стратегия базируется на политической и избирательной коррупции, дезинформации и манипуляциях, а также уличных акциях и беспорядках", – заявил директор молдавской спецслужбы.

Он уточнил, что Россия использовала для этого преступную сеть, связанную с беглым олигархом Иланом Шором.

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По данным следствия, сеть Шора мобилизовала более 130 тысяч человек для влияния на результаты голосования в Молдове, используя средства российского банка, который находится под международными санкциями.

Следующие парламентские выборы в Молдове должны состояться до июля 2025 года.

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